В Приморье школьник чудом спасся от мужчины, пытавшегося затащить его за гаражи
Kp.ru: В Приморье ищут мужчину, который пытался затащить школьника за гаражи
Во Владивостоке ищут мужчину, который напал на четвероклассника и попытался силой затащить его за гаражи. Мальчику чудом удалось вырваться и убежать, пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.
Всё произошло 27 сентября. Что именно мужчина планировал сделать с ребёнком — остаётся только догадываться. Физически школьник не пострадал, однако после произошедшего ребёнок находится в состоянии шока.
Ориентировка на предполагаемого нападавшего. Фото © t.me / Юрист Максим Чихунов
Сейчас полиция пытается установить личность мужчины. Пока известно, что ему 50–60 лет, имеет седую бороду. Во время нападения был одет в голубые джинсы и худи чёрного цвета. В соцсетях уже распространяются ориентировки на предполагаемого нападавшего.
Ранее пьяный рецидивист напал на несовершеннолетних футболистов в хостеле на юго-востоке Москвы и чуть не заколол их вилкой. Больше всего он запугивал 17-летнего подростка из Челябинска, однако сделать ничего не успел, на шум быстро прибежали взрослые, скрутили нападавшего и вызвали полицию.
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