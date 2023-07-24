Схватил при матери: В Уссурийске неадекват начал душить двухлетнего мальчика средь бела дня

В Уссурийске Приморского края мужчина внезапно напал на двухлетнего ребёнка посреди оживлённой улицы и чуть не задушил его на глазах у матери. Вопиющую ситуацию удалось предать огласке в социальных сетях, после чего делом заинтересовалась прокуратура.

В Уссурийске мужчина чуть не задушил двухлетнего мальчика средь бела дня. Видео © t.me / Марк Чернослив (Уссурийск)

Всё произошло 22 июля на улице Некрасова в самом центре Уссурийска и попало на видео. На опубликованных кадрах видно, как мама с двумя маленькими детьми покупает овощи в палатке, а сзади за ними наблюдает некий мужчина. Внезапно незнакомец поднимается с места и целенаправленно идёт к малышу: он отталкивает женщину и вцепляется рукой в тонкую шею мальчика. Дети в этот момент стали истошно кричать от страха, а женщина пыталась отбиться от неадеквата.

"Я вас зарежу!" — кричал разъярённый мужчина.

Детей и женщину успели спасти прохожие, которые смогли оттащить мужчину от ребёнка. После нападения незнакомец поспешно удалился. Ситуацию предали огласке в Сети, также на неё обратила внимание прокуратура.

"При координирующей роли прокурора установлена личность подозреваемого, по результатам доследственной проверки орган внутренних дел вынес постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Угроза убийством", которое признано законным и обоснованным", — сказано в сообщении.