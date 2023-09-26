Пьяный рецидивист чуть не заколол вилкой 17-летних футболистов в московском хостеле

Пьяный рецидивист напал на несовершеннолетних футболистов в хостеле на юго-востоке Москвы и чуть не заколол их вилкой. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в хостеле Rooms на шоссе Энтузиастов в столичном районе Лефортово. Проживающий там пару дней 44-летний гражданин Киргизии в один из вечеров сильно напился и начал буянить: залез через окно в одну из комнат, где находились шесть ребят-футболистов. Они приехали в столицу вместе с тренером на просмотры в спортивные школы.

Напившийся почти до белочки мужчина схватил вилку и стал угрожать юным спортсменам. Больше всего он запугивал 17-летнего подростка из Челябинска, однако сделать ничего не успел — на шум быстро прибежали взрослые, скрутили нападавшего и вызвали полицию.

В итоге пьянчугу забрали в отделение. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим: за истязание, оскорбление военнослужащего и дважды за уклонение от воинской службы. Теперь в отношении рецидивиста него проводится новая проверка.