Лайф публикует видео крупного пожара, охватившего многоэтажку на юге Москвы

В Москве на улице Домодедовской произошёл крупный пожар в многоквартирном доме. Пламя разгорелось в квартире на 11-м этаже, однако позднее распространилось на этаж выше. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

В Москве на улице Домодедовской произошёл крупный пожар в многоквартирном доме. Видео © LIFE

По нашим данным, пожар начался в квартире, расположенной на 11-м этаже панельного дома. Спустя некоторое время пламя распространилось на 12-й этаж и охватило четыре балкона. Что именно послужило причиной возгорания, пока не известно.

С возгоранием борются 12 единиц пожарной техники. Также на месте происшествия дежурит десять машин скорой помощи. Информация о погибших и пострадавших не поступала.