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29 сентября, 00:20

Лайф публикует видео крупного пожара, охватившего многоэтажку на юге Москвы

Крупный пожар произошёл в многоэтажке на юге Москвы

В Москве на улице Домодедовской произошёл крупный пожар в многоквартирном доме. Пламя разгорелось в квартире на 11-м этаже, однако позднее распространилось на этаж выше. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

В Москве на улице Домодедовской произошёл крупный пожар в многоквартирном доме. Видео © LIFE

По нашим данным, пожар начался в квартире, расположенной на 11-м этаже панельного дома. Спустя некоторое время пламя распространилось на 12-й этаж и охватило четыре балкона. Что именно послужило причиной возгорания, пока не известно.

С возгоранием борются 12 единиц пожарной техники. Также на месте происшествия дежурит десять машин скорой помощи. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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Ранее в подмосковном Рошале 47-летний мужчина и его двухлетняя дочь погибли в квартире при пожаре, который возник из-за китайского удлинителя. Он не выдержал мощности инфракрасного обогревателя и в итоге спровоцировал смертельный пожар.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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