Лайф публикует видео крупного пожара, охватившего многоэтажку на юге Москвы
Крупный пожар произошёл в многоэтажке на юге Москвы
В Москве на улице Домодедовской произошёл крупный пожар в многоквартирном доме. Пламя разгорелось в квартире на 11-м этаже, однако позднее распространилось на этаж выше. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
В Москве на улице Домодедовской произошёл крупный пожар в многоквартирном доме. Видео © LIFE
По нашим данным, пожар начался в квартире, расположенной на 11-м этаже панельного дома. Спустя некоторое время пламя распространилось на 12-й этаж и охватило четыре балкона. Что именно послужило причиной возгорания, пока не известно.
С возгоранием борются 12 единиц пожарной техники. Также на месте происшествия дежурит десять машин скорой помощи. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Ранее в подмосковном Рошале 47-летний мужчина и его двухлетняя дочь погибли в квартире при пожаре, который возник из-за китайского удлинителя. Он не выдержал мощности инфракрасного обогревателя и в итоге спровоцировал смертельный пожар.
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