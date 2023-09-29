В США спрогнозировали варианты ответа НАТО на возможный удар России

НАТО не станет отвечать на возможный удар России по военному альянсу в рамках российско-украинского конфликта. Об этом в докладе сообщила американская некоммерческая исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и Правительством Соединённых Штатов.

Как передаёт РИА "Новости", в документе описывается три сценария непреднамеренной эскалации со стороны России. Согласно первому варианту, под российский удар "случайно попадут чиновники НАТО на Украине". Аналитики считают, что такой эпизод приведёт к тому, что пострадавшая сторона военно-политического блока призовёт альянс к необходимости коллективного ответа.

Второй сценарий предполагает "гибель экипажа американского самолёта над Чёрным морем в связи с российскими манёврами в регионе". Эксперты считают, что в этом случае Вашингтону придётся рассматривать военный ответ Москве, однако российская сторона может расценить это как эскалацию.

При третьем проработанном экспертами RAND варианте Россия "может нанести упреждающий удар по объектам НАТО". Однако даже в этом случае говорится не о гарантированном ответе альянса, а лишь о его вероятности.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что доклад может быть вбросом для того, чтобы подтолкнуть Россию к эскалации, и воспринимать его буквально не стоит. Он напомнил о том, что НАТО и США уже не раз применяли такую тактику.

"В то же время нельзя исключать, что США и их союзники по НАТО действительно не готовы ни к какому военному ответу и обострению, как это и следует из доклада RAND — и напрямую, и между строк. Однако любую эскалацию с нашей стороны они точно будут готовы использовать в политическом плане, например в целях исключения нас из Совбеза ООН или давления на Китай", — считает он.