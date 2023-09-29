Маск подсказал властям США, о чём им действительно стоит переживать

Американские политики чересчур беспокоятся об Украине, но не тратят достаточно времени на решение проблемы, связанной с мексиканской границей. Об этом в соцсети X заявил предприниматель Илон Маск, который приехал на границу с Мексикой, чтобы показать аудитории миграционный кризис.

"Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?" — задался вопросом предприниматель и добавил, что ситуация в США ухудшается с каждым днём.