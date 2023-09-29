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29 сентября, 03:41

Маск подсказал властям США, о чём им действительно стоит переживать

Илон Маск: США должны думать о границе с Мексикой, а не об Украине

Американские политики чересчур беспокоятся об Украине, но не тратят достаточно времени на решение проблемы, связанной с мексиканской границей. Об этом в соцсети X заявил предприниматель Илон Маск, который приехал на границу с Мексикой, чтобы показать аудитории миграционный кризис.

"Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?" — задался вопросом предприниматель и добавил, что ситуация в США ухудшается с каждым днём.

Политологи объяснили насмешки Маска над Трюдо, увидевшим "руку Кремля" в скандале с эсэсовцем

Политологи объяснили насмешки Маска над Трюдо, увидевшим "руку Кремля" в скандале с эсэсовцем

Ранее Маск встал на сторону России после странных заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал "российской пропагандой" публикации о приглашении в парламент страны нациста.

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ТАСС / Jacquelyn Martin

Анатолий Симоненко
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