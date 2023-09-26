Политологи объяснили насмешки Маска над Трюдо, увидевшим "руку Кремля" в скандале с эсэсовцем

Ответ американского предпринимателя Илона Маска премьер-министру Канады Джастину Трюдо, назвавшему приглашение бывшего бойца нацистской дивизии СС "Галичина" "российской пропагандой", стал далеко не первым его "пророссийским" заявлением. О том, можно ли считать его одним из лидеров общественного мнения Штатов, "Вечерней Москве" рассказали эксперты.

Так, по словам политолога Виктора Литовкина, Маск хоть и является достаточно известным человеком для части американцев, однако вряд ли он сможет повлиять на членов канадского парламента. Но такая "крамольная" точка зрения уже является хорошим знаком.

"Это говорит о том, что он не "зашоренный" человек, который умеет свободно мыслить. Но поскольку этот человек не занимает никакую высокую должность, то я сомневаюсь, что с его точкой зрения кто-то считается", — объяснил Литовкин.

А политтехнолог Наталья Елисеева отметила, что была удивлена тягой Маска к политическим высказываниям, которые, впрочем, не содержат ничего "криминального". По её словам, бизнесмен ведёт рискованную игру и только время покажет, к чему это приведёт.

Она заметила, что предприниматель в основном занимает нейтральную позицию. К тому же, она согласно с мнением Литовкина о том, что основатель SpaceX при всей известности не является авторитетом для американских и канадских политиков. Эксперт порекомендовала "смотреть по грядущей президентской гонке в 2024 году — какую сторону он будет поддерживать, за кого станет голосовать".

Елисеева добавила, что в Штатах существует лоббизм — легальная возможность по продвижению или отставке различных законопроектов как на федеральном уровне, так и на региональном уровнях. По её словам, лоббисты имеют право выдвигать свою точку зрения и могут влиять на политических деятелей.