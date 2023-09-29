На фоне провального наступления украинская армия несёт существенные потери в живой силе, в то время как российские силы с каждым днём становятся всё сильнее. Такое заявление сделал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.

По его словам, украинская сторона несёт серьёзные потери на фронте, а поставленной западными партнёрами техники крайне не хватает. Репке убеждён, что даже если страны НАТО и пришлют всё необходимое вооружение, то оно положение ВСУ вряд ли исправит: дело в том, что Украина остро нуждается не в оружии, а в людях.

В материале он указал на мощь Российской армии и отметил успешную работу отечественных дронов. Эксперт заявил, что "Ланцеты" приобрели ещё большую дальность и именно они решат исход этого конфликта.