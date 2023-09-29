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29 сентября, 03:02

Сильнее с каждым днём: Немецкий журналист указал на мощь Российской армии

Журналист Репке: ВСУ несут потери, а Российская армия становится только сильнее

На фоне провального наступления украинская армия несёт существенные потери в живой силе, в то время как российские силы с каждым днём становятся всё сильнее. Такое заявление сделал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.

По его словам, украинская сторона несёт серьёзные потери на фронте, а поставленной западными партнёрами техники крайне не хватает. Репке убеждён, что даже если страны НАТО и пришлют всё необходимое вооружение, то оно положение ВСУ вряд ли исправит: дело в том, что Украина остро нуждается не в оружии, а в людях.

В материале он указал на мощь Российской армии и отметил успешную работу отечественных дронов. Эксперт заявил, что "Ланцеты" приобрели ещё большую дальность и именно они решат исход этого конфликта.

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Украинская армия несёт существенные потери как в технике, так и в живой силе. Всё больше бойцов ВСУ отказываются воевать и добровольно складывают оружие. Накануне очередная группа украинских солдат сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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