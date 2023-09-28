В Киеве заявили, что ВСУ вынуждены проводить контрнаступление пешком
Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ проходит пешком
Большая часть украинского контрнаступления "проходит пешком". Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов.
"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком", — сказал он в интервью The Wall Street Journal.
Ранее генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что взятие Токмака — минимальная цель для контрнаступления. При этом он отметил, что погода может создать серьёзные препятствия. А до этого Владимир Зеленский дал "предательский" прогноз о контрнаступлении ВСУ.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
Getty Images / Anadolu Agency / Narciso Contreras