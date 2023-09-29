Кеннеди-младший озвучил неожиданное заявление о конце конфликта на Украине

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии США Роберт Кеннеди – младший заявил, что сможет завершить конфликт на Украине за сто дней. Об этом политический деятель написал на странице в социальной сети Х.

"В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец. И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает", — заявил демократ.