Кеннеди-младший озвучил неожиданное заявление о конце конфликта на Украине
Кеннеди-младший пообещал завершить конфликт на Украине за 100 дней
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии США Роберт Кеннеди – младший заявил, что сможет завершить конфликт на Украине за сто дней. Об этом политический деятель написал на странице в социальной сети Х.
"В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец. И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает", — заявил демократ.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что Украину уничтожат поставки снарядов с обеднённым ураном из США. Так политик прокомментировал публикацию официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что с помощью таких боеприпасов Украина превращается в непригодную землю.
ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE