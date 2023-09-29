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Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 04:14
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Кеннеди-младший озвучил неожиданное заявление о конце конфликта на Украине

Кеннеди-младший пообещал завершить конфликт на Украине за 100 дней

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии США Роберт Кеннеди – младший заявил, что сможет завершить конфликт на Украине за сто дней. Об этом политический деятель написал на странице в социальной сети Х.

"В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец. И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает", — заявил демократ.

Кеннеди-младший: США создавали лаборатории на Украине для изучения биооружия
Кеннеди-младший: США создавали лаборатории на Украине для изучения биооружия

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Украину уничтожат поставки снарядов с обеднённым ураном из США. Так политик прокомментировал публикацию официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что с помощью таких боеприпасов Украина превращается в непригодную землю.

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ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE

Андрей Соловьёв
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