На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

Приостановленное ранее автотранспортное движение по Крымском мосту восстановили. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Ранее Лайф писал, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили до шести часов утра 29 сентября. Его перекрыли в 21:00 по московскому времени.