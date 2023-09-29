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29 сентября, 04:21

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

Приостановленное ранее автотранспортное движение по Крымском мосту восстановили. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

На Крымском мосту 28 сентября временно ограничат автомобильное движение

На Крымском мосту 28 сентября временно ограничат автомобильное движение

Ранее Лайф писал, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили до шести часов утра 29 сентября. Его перекрыли в 21:00 по московскому времени.

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pixabay

Андрей Соловьёв
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