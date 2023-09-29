В Конгрессе США отдельным законом выделили Украине 300 миллионов долларов
Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, согласно которому Украине выделят 300 миллионов долларов в качестве военной помощи. Свою поддержку данному решению выразили 311 законодателей, а 117 проголосовали против.
Известно, что ранее ассигнования входили в бюджет Пентагона. Затем их решили вывести в отдельный законопроект, чтобы его было проще принять. Из выделенной суммы 280 миллионов пойдут на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины — закупки у оборонной промышленности или партнёров США. На контроль за использованием денег направят оставшиеся 20 миллионов долларов.
Суть Инициативы содействия безопасности Украины заключается в том, что США вместо отправки Киеву собственного оружия будут заключать для этого контракты с оружейными компаниями. Предполагается, что именно они будут производить вооружение для нужд Киева.
Ранее Лайф рассказывал о том, что страны Евросоюза выделили Украине новый транш в размере полутора миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, за 2023 год ЕС отправил Киеву 13,5 миллиарда евро на поддержку больниц, школ и других служб.
Wikipedia / JessicaRodriguezRivas