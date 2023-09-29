Четыре лодки и до 20 украинских военных уничтожено при попытке форсировать Днепр

Российские бойцы пресекли попытку Вооружённых сил Украины форсировать Днепр в районе острова Антоновский. В результате было уничтожено четыре лодки противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области.

В этих четырёх лодках было более 20 украинских военных, они также уничтожены. Кроме того, противник лишился гаубицы Д-30 с боекомплектом.