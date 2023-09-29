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Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 07:43
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Четыре лодки и до 20 украинских военных уничтожено при попытке форсировать Днепр

Российские бойцы пресекли попытку Вооружённых сил Украины форсировать Днепр в районе острова Антоновский. В результате было уничтожено четыре лодки противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области.

В этих четырёх лодках было более 20 украинских военных, они также уничтожены. Кроме того, противник лишился гаубицы Д-30 с боекомплектом.

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А ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр. ДРГ хотела закрепиться на островах для дальнейшей высадки на левый берег, но попала под удар "Солнцепёков".

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t.me / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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