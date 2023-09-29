Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 07:43

Четыре лодки и до 20 украинских военных уничтожено при попытке форсировать Днепр

Российские бойцы пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе острова Антоновский. Об этом заявил представитель оперативных служб Херсонской области. В результате уничтожено четыре лодки и до 20 военных.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожено четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ. [Уничтожена] гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: пять военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести", — подчеркнул он.

Сальдо: Из подконтрольной Киеву части Херсонщины жители вывозятся насильно

Сальдо: Из подконтрольной Киеву части Херсонщины жители вывозятся насильно

Напомним, 28 сентября в Херсонской области ВСУ нанесли удар рядом со школой и детским садом. В результате пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент атаки находилась на улице, уточнил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров