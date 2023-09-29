Четыре лодки и до 20 украинских военных уничтожено при попытке форсировать Днепр

Российские бойцы пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе острова Антоновский. Об этом заявил представитель оперативных служб Херсонской области. В результате уничтожено четыре лодки и до 20 военных.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожено четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ. [Уничтожена] гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: пять военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести", — подчеркнул он.