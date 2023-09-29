Четыре лодки и до 20 украинских военных уничтожено при попытке форсировать Днепр
Российские бойцы пресекли попытку Вооружённых сил Украины форсировать Днепр в районе острова Антоновский. В результате было уничтожено четыре лодки противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области.
В этих четырёх лодках было более 20 украинских военных, они также уничтожены. Кроме того, противник лишился гаубицы Д-30 с боекомплектом.
А ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр. ДРГ хотела закрепиться на островах для дальнейшей высадки на левый берег, но попала под удар "Солнцепёков".
t.me / Zelenskiy / Official