Набиуллина: ЦБ РФ зафиксировал признаки перегрева на рынке ипотеки

Центральный банк видит признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования. Регулятора беспокоит скорость роста ипотеки, а также качество кредитов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время проведения XX Международного банковского форума.

"В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растёт темпами, если брать 12 месяцев, 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья. Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья. Нас также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка. Он, к сожалению, сохраняется", — сказала глава ЦБ РФ.