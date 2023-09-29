Водитель маршрутки в Подмосковье смотрел порно за рулём и чуть не устроил ДТП

В подмосковном городе Раменское заметили водителя маршрутного автобуса, который смотрел порно прямо за рулём. Как сообщает SHOT, из-за просмотра контента для взрослых он плохо следил за дорогой и даже несколько раз выезжал на полосу встречного движения.

Водитель маршрутки в городе Раменское смотрел порно за рулём. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что водителя за просмотром порнографии увидели на маршруте № 29. Это произошло в 8:50 — в утренний час пик. Пассажиры маршрутки сделали ему замечание, после чего он попытался оправдаться. По словам водителя, он попросту смотрел новости. Его уже отстранили от работы и лишили премии.