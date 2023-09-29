Водитель маршрутки в Подмосковье смотрел порно за рулём и чуть не устроил ДТП
В Раменском заметили водителя маршрутки, который смотрел порно за рулём
В подмосковном городе Раменское заметили водителя маршрутного автобуса, который смотрел порно прямо за рулём. Как сообщает SHOT, из-за просмотра контента для взрослых он плохо следил за дорогой и даже несколько раз выезжал на полосу встречного движения.
Водитель маршрутки в городе Раменское смотрел порно за рулём. Видео © Telegram / SHOT
Уточняется, что водителя за просмотром порнографии увидели на маршруте № 29. Это произошло в 8:50 — в утренний час пик. Пассажиры маршрутки сделали ему замечание, после чего он попытался оправдаться. По словам водителя, он попросту смотрел новости. Его уже отстранили от работы и лишили премии.
Ранее Лайф рассказывал, что психологи из Университета Боулинг Грин в штате Огайо опубликовали исследование, в котором назвали причины, почему увлекаться просмотром порнографии семейным людям не слишком полезно. Излишнее увлечение таким контентом даже может привести к расставанию.
Telegram / SHOT