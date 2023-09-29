В Самаре ребёнка нашли в квартире вместе с телами матери и её нового мужа
Следователи устанавливают причину гибели молодых супругов в квартире в Самаре
Вход в квартиру, где были обнаружены тела молодых супругов. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области
В Самаре были найдены тела молодых супругов. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, вместе с погибшими в квартире находилась восьмилетняя дочка женщины.
Как рассказали в ведомстве, тела мужчины и женщины были обнаружены в ночь на 19 сентября в многоквартирном доме в Кировском районе города. Дочку погибшей уже передали родному отцу. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи.
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", — говорится в сообщении.
Как пишет портал Е1.ru, погибшую женщину зовут Евгения, она уроженка Краснотурьинска Свердловской области. Дочку она родила в первом браке, но с отцом восьмилетней девочки они расстались. В Самару женщина уехала с новым мужем Владимиром, он родом из Тольятти. Близкие утверждают, что молодые люди были счастливы вместе, а известие о их гибели стало настоящим шоком.
Ранее Лайф сообщал, что житель Амурской области сжёг в печи новорождённого сына и привёз в морг труп жены в одеяле. Соседи признались, что семья была благополучной и произошедшее стало для них настоящим шоком.