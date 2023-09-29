В Самаре ребёнка нашли в квартире вместе с телами матери и её нового мужа

В Самаре были найдены тела молодых супругов. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, вместе с погибшими в квартире находилась восьмилетняя дочка женщины.

Как рассказали в ведомстве, тела мужчины и женщины были обнаружены в ночь на 19 сентября в многоквартирном доме в Кировском районе города. Дочку погибшей уже передали родному отцу. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", — говорится в сообщении.

Как пишет портал Е1.ru, погибшую женщину зовут Евгения, она уроженка Краснотурьинска Свердловской области. Дочку она родила в первом браке, но с отцом восьмилетней девочки они расстались. В Самару женщина уехала с новым мужем Владимиром, он родом из Тольятти. Близкие утверждают, что молодые люди были счастливы вместе, а известие о их гибели стало настоящим шоком.