В припаркованном авто на востоке Москвы нашли тела двух человек

В салоне автомобиля обнаружены тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти. Машина была припаркована на востоке Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле на заднем сиденье обнаружены тела 26-летнего водителя и его 23-летней знакомой без внешних признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Обнаружил тела брат водителя, после чего сообщил в полицию. В настоящий момент специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего, ход проверки контролирует Измайловская межрайонная прокуратура.