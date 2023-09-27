В припаркованном авто на востоке Москвы нашли тела двух человек
Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении тел двух человек в авто на парковке
В салоне автомобиля обнаружены тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти. Машина была припаркована на востоке Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле на заднем сиденье обнаружены тела 26-летнего водителя и его 23-летней знакомой без внешних признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.
Обнаружил тела брат водителя, после чего сообщил в полицию. В настоящий момент специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего, ход проверки контролирует Измайловская межрайонная прокуратура.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье полиция нашла нарколабораторию в заброшенном коровнике, когда прочёсывала местность в поисках пропавшего молодого человека. Парень написал отцу сообщение, что собирается к клиенту и отправляет координаты места на случай своей пропажи. После этого он перестал выходить на связь, а родители обратились в полицию. Позднее тело парня нашли закопанным в коровнике-нарколаборатории.
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