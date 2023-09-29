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Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 13:25
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Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ опубликован в думской электронной базе. Согласно ему, Россия планирует отказаться от подписанной в Страсбурге 28 февраля 1996 года Конвенции о защите нацменьшинств.

"Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", — сказано в законопроекте.

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Известно, что конвенция стала первым юридически обязывающим инструментом, направленным на защиту прав меньшинств во всём мире. Однако Франция, Монако, Андорра и Турция не стали его подписывать, а Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург подписали, но не ратифицировали документ.

Ранее Лайф писал, что депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в стране предлагается повысить стипендии студентам до уровня минимального размера оплаты труда.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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