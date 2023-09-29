Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ опубликован в думской электронной базе. Согласно ему, Россия планирует отказаться от подписанной в Страсбурге 28 февраля 1996 года Конвенции о защите нацменьшинств.

"Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", — сказано в законопроекте.

Известно, что конвенция стала первым юридически обязывающим инструментом, направленным на защиту прав меньшинств во всём мире. Однако Франция, Монако, Андорра и Турция не стали его подписывать, а Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург подписали, но не ратифицировали документ.