Сердце легендарного российского пианиста Бриля чуть не остановилось во время госпитализации
Российский джазовый пианист Игорь Бриль попал в больницу из-за проблем с сердцем
Российский джазовый пианист Игорь Бриль. Обложка © ТАСС / Юрий Машков
Знаменитый российский джазовый пианист Игорь Бриль попал в больницу с аритмией. Два дня народный артист РФ провёл в реанимации, у него чуть не остановилось сердце, сообщает SHOТ.
"Почувствовал себя плохо, немели руки, было плохо с сердцем. Вызвал скорую, госпитализировали в реанимацию. Вчера выписали. Сейчас всё хорошо уже, я дома. Пока хорошо себя чувствую, а дальше посмотрим. Не буду болеть!" — рассказал SHOT Игорь Бриль.
Уже на завтра у пианиста назначен концерт, отменять его он не планирует.
Игорь Бриль — известный российский композитор, педагог и пианист, автор книг и глава династии джазовых исполнителей. Он выступал на одной сцене с Майклом Брекером, Рэем Чарльзом, Бобби Хатчерсоном и другими всемирно известными музыкантами.
Другой известный российский композитор — Игорь Николаев — тоже идёт на поправку. Певца выписывают из клиники, так как в его состоянии фиксируется положительная динамика. Артист продолжит восстанавливаться дома после коронарного шунтирования.