Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 09:42

Сердце легендарного российского пианиста Бриля чуть не остановилось во время госпитализации

Российский джазовый пианист Игорь Бриль попал в больницу из-за проблем с сердцем

<p>Российский джазовый пианист Игорь Бриль. Обложка © ТАСС / Юрий Машков</p>

Российский джазовый пианист Игорь Бриль. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Знаменитый российский джазовый пианист Игорь Бриль попал в больницу с аритмией. Два дня народный артист РФ провёл в реанимации, у него чуть не остановилось сердце, сообщает SHOТ.

"Почувствовал себя плохо, немели руки, было плохо с сердцем. Вызвал скорую, госпитализировали в реанимацию. Вчера выписали. Сейчас всё хорошо уже, я дома. Пока хорошо себя чувствую, а дальше посмотрим. Не буду болеть!" — рассказал SHOT Игорь Бриль.

Уже на завтра у пианиста назначен концерт, отменять его он не планирует.

Игорь Бриль — известный российский композитор, педагог и пианист, автор книг и глава династии джазовых исполнителей. Он выступал на одной сцене с Майклом Брекером, Рэем Чарльзом, Бобби Хатчерсоном и другими всемирно известными музыкантами.

Актёр Любшин впервые вышел на связь после госпитализации

Актёр Любшин впервые вышел на связь после госпитализации

Другой известный российский композитор — Игорь Николаев — тоже идёт на поправку. Певца выписывают из клиники, так как в его состоянии фиксируется положительная динамика. Артист продолжит восстанавливаться дома после коронарного шунтирования.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров