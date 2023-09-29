Сердце легендарного российского пианиста Бриля чуть не остановилось во время госпитализации

Знаменитый российский джазовый пианист Игорь Бриль попал в больницу с аритмией. Два дня народный артист РФ провёл в реанимации, у него чуть не остановилось сердце, сообщает SHOТ.

"Почувствовал себя плохо, немели руки, было плохо с сердцем. Вызвал скорую, госпитализировали в реанимацию. Вчера выписали. Сейчас всё хорошо уже, я дома. Пока хорошо себя чувствую, а дальше посмотрим. Не буду болеть!" — рассказал SHOT Игорь Бриль.

Уже на завтра у пианиста назначен концерт, отменять его он не планирует.

Игорь Бриль — известный российский композитор, педагог и пианист, автор книг и глава династии джазовых исполнителей. Он выступал на одной сцене с Майклом Брекером, Рэем Чарльзом, Бобби Хатчерсоном и другими всемирно известными музыкантами.