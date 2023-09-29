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29 сентября, 10:25

"Старушка в парике": Израильские соседи перестали узнавать Пугачёву

KP.RU: Соседи в Израиле не узнают Пугачёву из-за изменившейся внешности

<p>Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Соседи певицы Аллы Пугачёвой, которая сейчас живёт в Израиле, перестали узнавать артистку из-за изменившейся внешности. Как сообщает kp.ru, они говорят, что Примадонна превратилась в "сухонькую старушку в парике без украшений и косметики".

По данным издания, соседи из курортного города Герцлия частенько замечают певицу в магазинах, но не все узнают её. Артистка явно запустила себя, и, видимо, у неё просто не осталось сил поддерживать образ моложавой пенсионерки за пределами Родины, пишут журналисты.

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Ранее Лайф писал, что Алла Пугачёва осталась без работы, так как никто не хочет приглашать звезду выступать на корпоративах из-за слишком высоких запросов. За выступление певица просит гонорар в размере 350 тысяч евро, а это около 36 миллионов рублей. А гонорары её супруга Максима Галкина* упали в три раза.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Дарья Нарыкова
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