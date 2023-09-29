"Старушка в парике": Израильские соседи перестали узнавать Пугачёву

Соседи певицы Аллы Пугачёвой, которая сейчас живёт в Израиле, перестали узнавать артистку из-за изменившейся внешности. Как сообщает kp.ru, они говорят, что Примадонна превратилась в "сухонькую старушку в парике без украшений и косметики".

По данным издания, соседи из курортного города Герцлия частенько замечают певицу в магазинах, но не все узнают её. Артистка явно запустила себя, и, видимо, у неё просто не осталось сил поддерживать образ моложавой пенсионерки за пределами Родины, пишут журналисты.

Ранее Лайф писал, что Алла Пугачёва осталась без работы, так как никто не хочет приглашать звезду выступать на корпоративах из-за слишком высоких запросов. За выступление певица просит гонорар в размере 350 тысяч евро, а это около 36 миллионов рублей. А гонорары её супруга Максима Галкина* упали в три раза.