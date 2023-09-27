"Помогала Пугачёва": В Москве открыли памятник Борису Моисееву
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник певцу Борису Моисееву
На Троекуровском кладбище в Москве сегодня открыли памятник заслуженному артисту РФ Борису Моисееву. Его показали под песню "Играй, актёр", а сама церемония сопровождалась бурными аплодисментами. Директор музыканта Сергей Горох рассказал, что скульптором композиции является Филипп Трушин.
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву. Видео © Telegram / Ura.ru
"В день памяти его, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию. Это фрагмент из его любимой композиции "Боль разлуки", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Горох поблагодарил за помощь в создании памятника, отметив певицу Аллу Пугачёву, и сказал, что принял все её правки, когда показывал эскизы. По его словам, артистка была единственным человеком из коллег, кто находился с Моисеевым до последнего.
Лайф напоминает: Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет, его похоронили под крики "Браво!" и долгие аплодисменты. В полиции заявили, что в смерти артиста не было криминального характера. Однако брат Маркс Толкач считает, что к этому мог быть причастен Сергей Горох. Позже стало известно, что он собирается судиться с директором Моисеева за наследство. Сам Горох заявил, что тот имеет на это право.
Агентство «Москва» / Софья Сандурская