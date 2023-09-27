"Помогала Пугачёва": В Москве открыли памятник Борису Моисееву

На Троекуровском кладбище в Москве сегодня открыли памятник заслуженному артисту РФ Борису Моисееву. Его показали под песню "Играй, актёр", а сама церемония сопровождалась бурными аплодисментами. Директор музыканта Сергей Горох рассказал, что скульптором композиции является Филипп Трушин.

В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву. Видео © Telegram / Ura.ru

"В день памяти его, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию. Это фрагмент из его любимой композиции "Боль разлуки", — отметил он в беседе с РИА "Новости".