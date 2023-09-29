Повар школьной столовой осталась без пальца из-за морковного салата
Mash: В Москве повар школьной столовой отрезала себе палец, когда готовила салат
В московской школе повар лишилась конечности, когда нарезала салат для детей. Как пишет Mash, сотрудница столовой вместо морковки пропустила через слайсер указательный палец.
По данным телеграм-канала, пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики изъяли из салата отрубленный палец, чтобы в дальнейшем пришить его на место. Как сейчас себя чувствует женщина, не уточняется. Чтобы не травмировать детей, салат таки пришлось изъять из школьного меню.
Ранее Лайф сообщал, что ребёнку дверью оторвало часть пальца в детском саду в Приамурье. Воспитатель оставила малышей без присмотра, в результате чего и произошёл инцидент. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
ТАСС / Донат Сорокин