Повар школьной столовой осталась без пальца из-за морковного салата

В московской школе повар лишилась конечности, когда нарезала салат для детей. Как пишет Mash, сотрудница столовой вместо морковки пропустила через слайсер указательный палец.

По данным телеграм-канала, пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики изъяли из салата отрубленный палец, чтобы в дальнейшем пришить его на место. Как сейчас себя чувствует женщина, не уточняется. Чтобы не травмировать детей, салат таки пришлось изъять из школьного меню.