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29 сентября, 10:18

Повар школьной столовой осталась без пальца из-за морковного салата

Mash: В Москве повар школьной столовой отрезала себе палец, когда готовила салат

В московской школе повар лишилась конечности, когда нарезала салат для детей. Как пишет Mash, сотрудница столовой вместо морковки пропустила через слайсер указательный палец.

По данным телеграм-канала, пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики изъяли из салата отрубленный палец, чтобы в дальнейшем пришить его на место. Как сейчас себя чувствует женщина, не уточняется. Чтобы не травмировать детей, салат таки пришлось изъять из школьного меню.

В Петербурге пришили оторванные пальцы ребёнку, но врачи не спешат давать прогнозы

В Петербурге пришили оторванные пальцы ребёнку, но врачи не спешат давать прогнозы

Ранее Лайф сообщал, что ребёнку дверью оторвало часть пальца в детском саду в Приамурье. Воспитатель оставила малышей без присмотра, в результате чего и произошёл инцидент. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

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ТАСС / Донат Сорокин

Наталья Исакова
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