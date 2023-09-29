Вынесен приговор морпеху ВСУ, застрелившему двух мариупольцев

Морпеха ВСУ Дмитрия Скоропупова, который застрелил двоих жителей Мариуполя, приговорили к 28 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в СК РФ.

Застреливший двух мариупольцев морпех ВСУ Скоропупов на допросе в СК и в зале суда. Видео © Telegram / Следком

В апреле прошлого года военный 2-й роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ занимал позицию на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Скоропупов увидел трёх мирных жителей и выстрелил в них из огнестрельного оружия по приказу командиров. В результате двое из них скончались на месте, а третий смог укрыться. В СК добавили, что Скоропупов признал вину и раскаялся в содеянном.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что Скоропупов осуждён по статьям "Убийство двух лиц, совершённое организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", "Покушение на убийство" и "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых методов".

Ранее Лайф писал, что суд ДНР приговорил к 22 годам азовца* за веерные миномётные обстрелы школы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.