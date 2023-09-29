В Сургуте уволили учителя из-за длинных волос, татуажа и женского пальто

В Сургуте уволили учителя после анонимной жалобы руководству на "пропаганду ЛГБТ". Её автор написал, что педагог ходит на работу с длинными волосами и в женской одежде.

Как сообщает портал 86.ru, скандал разгорелся вокруг учителя математики Артура Морозова. По словам родителей школьников, он ходил на работу с длинными волосами, татуажем бровей и с женской сумкой. А в соцсетях у Морозова нашлось фото в женском пальто. В связи с этим часть взрослых ополчилась на учителя с необычным внешним видом, и, по всей видимости, всё это вылилось в анонимную жалобу руководству учебного учреждения. А сегодня в пресс-службе администрации Сургута подтвердили, что Морозов лишился работы.

"Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии имени Салманова. Со вчерашнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты", — приводит РИА "Новости" заявление мэрии.

При этом Артур в разговоре с журналистами заявил, что не позиционирует себя как женщина, и отметил, что сам уволился, чтобы некоторые "родители успокоились". В гимназии, к слову, отказываются давать комментарии насчёт скандала. Департамент образования проводит проверку.