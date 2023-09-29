Путин может сегодня встретиться с военными
Песков: Путин может в пятницу провести встречу с военнослужащими
Президент России Владимир Путин сегодня, 29 сентября, может провести встречу с военнослужащими. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня мы не исключаем общения с военнослужащими", — сказал Песков журналистам, добавив, что Путин сегодня работает в Кремле.
Пресс-секретарь главы государства пообещал предоставить всю информацию дополнительно.
А накануне вечером президент в Кремле встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, который ранее работал начальником штаба "Группы Вагнера", а сейчас служит в военном ведомстве. Глава государства обсудил с ними вопросы социального характера. Среди них поддержка военных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.