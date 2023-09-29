Путин может сегодня встретиться с военными

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 сентября, может провести встречу с военнослужащими. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня мы не исключаем общения с военнослужащими", — сказал Песков журналистам, добавив, что Путин сегодня работает в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства пообещал предоставить всю информацию дополнительно.