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29 сентября, 10:43

Путин может сегодня встретиться с военными

Песков: Путин может в пятницу провести встречу с военнослужащими

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 сентября, может провести встречу с военнослужащими. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня мы не исключаем общения с военнослужащими", — сказал Песков журналистам, добавив, что Путин сегодня работает в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства пообещал предоставить всю информацию дополнительно.

Путин: Соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО

Путин: Соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО

А накануне вечером президент в Кремле встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, который ранее работал начальником штаба "Группы Вагнера", а сейчас служит в военном ведомстве. Глава государства обсудил с ними вопросы социального характера. Среди них поддержка военных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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