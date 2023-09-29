Звезду фильмов "Кин-дза-дза!" и "Гардемарины, вперёд!" экстренно госпитализировали в Москве
SHOT: Заслуженный артист РФ Голубенко экстренно госпитализирован в Москве
Заслуженный артист РФ Валентин Голубенко. Обложка © kino-teatr.ru
Заслуженный артист России Валентин Голубенко, который известен зрителям по ролям в фильмах "Мастер и Маргарита", "Кин-дза-дза!" и "Гардемарины, вперёд!", экстренно госпитализирован в Москве. Как сообщает SHOT, у актёра появились осложнения после операции.
По данным телеграм-канала, недавно 82-летний Валентин Алексеевич перенёс операцию на сосудах в ноге и готовился к новой госпитализации, которая была запланирована на 7 октября. Однако во время реабилитации произошло воспаление в другой конечности. В итоге изношенным сосудам потребовалось срочное укрепление, из-за чего актёра и госпитализировали. В настоящее время медики наблюдают за состоянием Голубенко и готовят его к операции на икроножной мышце.
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