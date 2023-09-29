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29 сентября, 11:12

Звезду фильмов "Кин-дза-дза!" и "Гардемарины, вперёд!" экстренно госпитализировали в Москве

SHOT: Заслуженный артист РФ Голубенко экстренно госпитализирован в Москве

<p>Заслуженный артист РФ Валентин Голубенко. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1027/foto/i7/1167223/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Заслуженный артист РФ Валентин Голубенко. Обложка © kino-teatr.ru

Заслуженный артист России Валентин Голубенко, который известен зрителям по ролям в фильмах "Мастер и Маргарита", "Кин-дза-дза!" и "Гардемарины, вперёд!", экстренно госпитализирован в Москве. Как сообщает SHOT, у актёра появились осложнения после операции.

По данным телеграм-канала, недавно 82-летний Валентин Алексеевич перенёс операцию на сосудах в ноге и готовился к новой госпитализации, которая была запланирована на 7 октября. Однако во время реабилитации произошло воспаление в другой конечности. В итоге изношенным сосудам потребовалось срочное укрепление, из-за чего актёра и госпитализировали. В настоящее время медики наблюдают за состоянием Голубенко и готовят его к операции на икроножной мышце.

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Наталья Исакова
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