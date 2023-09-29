В Нижегородской области 16-летний школьник сбежал из дома с 29-летней любовницей

В Нижегородской области родители разыскивают 16-летнего сына, который сбежал из дома с 29-летней возлюбленной на BMW Х6. По данным SHOT, из Семёнова, где живёт семья подростка, пара, предположительно, уехала в сторону города Бора. Ориентировки на машину разосланы сотрудникам ГИБДД.

29-летняя возлюбленная 16-летнего Артёма (имя изменено) помогла ему сбежать на иномарке. Фото © SHOT

Парень бросил учёбу и скрывается от родителей. Фото © SHOT

Телефон у школьника отключён, на связь с матерью он не выходит. Судя по фотографиям, которые выкладывают влюблённые в соцсети, возвращаться они не собираются и вполне себе счастливы, хоть и находятся в бегах.