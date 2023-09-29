Москвичка с депрессивным расстройством обвинила сожителя в изнасиловании её сына

По данным телеграм-канала, утром 29 сентября жительница Пресненского района столицы вызывала сыну скорую помощь. Приехавшим медикам 21-летняя девушка заявила, что мальчика якобы изнасиловал её сожитель, которого в квартире почему-то не было. Врачи заподозрили, что женщина может быть не в себе, поэтому решили увезти её вместе с ребёнком, который плакал, в больницу. Выяснилось, что мать страдает депрессивным расстройством. Сейчас ей вкололи успокоительное, а малыша забрали на обследование. Тем временем оперативники уже разыскивают сожителя москвички.