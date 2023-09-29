Москвичка с депрессивным расстройством обвинила сожителя в изнасиловании её сына
SHOT: Жительница Москвы обвинила сожителя в изнасиловании её двухлетнего сына
Москвичка обвинила сожителя в изнасиловании её двухлетнего сына. Как сообщает SHOT, мужчину уже разыскивают правоохранители.
По данным телеграм-канала, утром 29 сентября жительница Пресненского района столицы вызывала сыну скорую помощь. Приехавшим медикам 21-летняя девушка заявила, что мальчика якобы изнасиловал её сожитель, которого в квартире почему-то не было. Врачи заподозрили, что женщина может быть не в себе, поэтому решили увезти её вместе с ребёнком, который плакал, в больницу. Выяснилось, что мать страдает депрессивным расстройством. Сейчас ей вкололи успокоительное, а малыша забрали на обследование. Тем временем оперативники уже разыскивают сожителя москвички.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге суд оштрафовал за ложный вызов женщину, которой приснилось изнасилование. Глубокой ночью она набрала набрала номера полиции и скорой помощи, будучи уверенной, что над ней надругались трое мужчин. Однако когда на место прибыли экстренные службы, то "потерпевшая" лишь развела руками.
Shutterstock