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29 сентября, 11:36

Москвичка с депрессивным расстройством обвинила сожителя в изнасиловании её сына

SHOT: Жительница Москвы обвинила сожителя в изнасиловании её двухлетнего сына

Москвичка обвинила сожителя в изнасиловании её двухлетнего сына. Как сообщает SHOT, мужчину уже разыскивают правоохранители.

По данным телеграм-канала, утром 29 сентября жительница Пресненского района столицы вызывала сыну скорую помощь. Приехавшим медикам 21-летняя девушка заявила, что мальчика якобы изнасиловал её сожитель, которого в квартире почему-то не было. Врачи заподозрили, что женщина может быть не в себе, поэтому решили увезти её вместе с ребёнком, который плакал, в больницу. Выяснилось, что мать страдает депрессивным расстройством. Сейчас ей вкололи успокоительное, а малыша забрали на обследование. Тем временем оперативники уже разыскивают сожителя москвички.

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Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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