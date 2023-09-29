Путин почтил минутой молчания память осуждённых, погибших в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин почтил минутой молчания память осуждённых, погибших в зоне спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что эти люди отдали жизни за Родину и полностью искупили свою вину.

Путин почтил минутой молчания память осуждённых, погибших в ходе СВО. Видео © LIFE

На встрече с военнослужащими, которые совершили подвиг в районе Урожайного, российский лидер рассказал, что вместе с бойцами сражались и добровольцы, пришедшие в ВС РФ из мест лишения свободы. Они погибли.

"В ваших рядах вместе с вами сражались два бойца, которые пришли добровольно в ВС РФ из мест лишения свободы. Они погибли. Мы все люди, каждый может совершать ошибки, они их совершали. Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину в полной мере, мы сделаем всё, чтобы оказать помощь их близким", — сказал глава государства перед беседой с военнослужащими.