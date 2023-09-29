Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 13:07

В Минстрое допустили, что ряд городов в новых регионах не будут восстанавливать

Файзуллин допустил, что ряд городов в новых регионах восстанавливать не будут

<p>Разрушенный дом в городе Попасная (ЛНР). Обложка © ТАСС / Александр Река</p>

Разрушенный дом в городе Попасная (ЛНР). Обложка © ТАСС / Александр Река

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин допустил, что ряд городов в новых регионах страны не будут восстанавливать. Соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания Общественного совета при министерстве.

"Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья", — отметил он.

По словам Файзуллина, жители хотят остаться в этом городе, несмотря на отсутствие воды, света и газа. Также он призвал не давать в новых российских регионах ложные обещания, которые потом будет трудно выполнить.

Новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов с Россией

Новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов с Россией

Ранее Лайф писал, что правительство направит миллиард рублей на восстановление порта Мариуполя. В городе расположена единственная в Азовском море глубоководная гавань, способная принимать тысячи тонн товаров.

Никита Осипов
  • Новости
  • Минстрой РФ
  • Недвижимость
  • Экономика
  • ЛНР
  • ДНР
  • Запорожская область
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров