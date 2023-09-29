В Минстрое допустили, что ряд городов в новых регионах не будут восстанавливать
Файзуллин допустил, что ряд городов в новых регионах восстанавливать не будут
Разрушенный дом в городе Попасная (ЛНР). Обложка © ТАСС / Александр Река
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин допустил, что ряд городов в новых регионах страны не будут восстанавливать. Соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания Общественного совета при министерстве.
"Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья", — отметил он.
По словам Файзуллина, жители хотят остаться в этом городе, несмотря на отсутствие воды, света и газа. Также он призвал не давать в новых российских регионах ложные обещания, которые потом будет трудно выполнить.
Ранее Лайф писал, что правительство направит миллиард рублей на восстановление порта Мариуполя. В городе расположена единственная в Азовском море глубоководная гавань, способная принимать тысячи тонн товаров.