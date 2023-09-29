В Минстрое допустили, что ряд городов в новых регионах не будут восстанавливать

"Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья", — отметил он.