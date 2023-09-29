Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев посетил испытания новой ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По его словам, этот образец вооружения рассчитан на применение в зоне СВО.

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев посетил испытания новой ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Видео © VK / Дмитрий Медведев

"Тот образец, который был разработан, рассчитан на боевое применение в зоне специальной военной операции, имеет высокие перспективы", — подчеркнул Медведев во время посещения полигона.

Зампред СБ добавил, что существенно улучшены характеристики ракеты, которые влияют на точность поражения цели и дальность полёта. Кроме того, усиление получила боевая часть.