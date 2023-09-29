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Опубликовано 29 сентября 2023, 12:47
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Медведев показал видео с испытаний новой высокоточной ракеты

Медведев: Новая высокоточная ракета имеет высокие перспективы в зоне СВО

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев посетил испытания новой ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По его словам, этот образец вооружения рассчитан на применение в зоне СВО.

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев посетил испытания новой ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Видео © VK / Дмитрий Медведев

"Тот образец, который был разработан, рассчитан на боевое применение в зоне специальной военной операции, имеет высокие перспективы", — подчеркнул Медведев во время посещения полигона.

Зампред СБ добавил, что существенно улучшены характеристики ракеты, которые влияют на точность поражения цели и дальность полёта. Кроме того, усиление получила боевая часть.

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VK / Дмитрий Медведев

Никита Никонов
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