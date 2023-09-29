Медведев показал видео с испытаний новой высокоточной ракеты
Медведев: Новая высокоточная ракета имеет высокие перспективы в зоне СВО
Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев посетил испытания новой ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По его словам, этот образец вооружения рассчитан на применение в зоне СВО.
Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев посетил испытания новой ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Видео © VK / Дмитрий Медведев
"Тот образец, который был разработан, рассчитан на боевое применение в зоне специальной военной операции, имеет высокие перспективы", — подчеркнул Медведев во время посещения полигона.
Зампред СБ добавил, что существенно улучшены характеристики ракеты, которые влияют на точность поражения цели и дальность полёта. Кроме того, усиление получила боевая часть.
Ранее в США назвали неуловимое российское оружие, ставшее смертельным вызовом для Украины. Всё дело в скорости, которое оно развивает, пояснили авторы Business Insider, отметив, что средства ПВО Украины не заточены под такие задачи.
VK / Дмитрий Медведев