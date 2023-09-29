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Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 12:57
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Для восполнения потерь ВСУ перебросили на Донецкое направление три подразделения

Для восполнения потерь после неудачных штурмов Клещеевки и Андреевки командование Вооружённых сил Украины перебросило на Донецкое направление три подразделения. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Командование ВСУ было вынуждено перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад", — указали в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что силы ВС РФ отразили шесть атак украинских войск на Авдеевском, Артёмовском и Лисичанском направлениях. Авиация группировки уничтожила пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районе населённых пунктов Авдеевка, Северск, Дзержинский, Фёдоровка.

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Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Илья Суриков
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