Российские военные разгромили важные объекты ВСУ
ВС РФ уничтожили пункт управления Иностранного легиона в зоне СВО
Вооружённые силы России нанесли девять ударов высокоточным оружием по местам подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения военных и наёмников. Уничтожен пункт управления Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В период с 24 по 29 сентября текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами", — сообщили в оборонном ведомстве журналистам.
В Минобороны добавили, что поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также места подготовки диверсионно-разведывательных групп, пункты размещения украинских военных и иностранных наёмников. Также были уничтожены пункт управления Иностранного легиона, два крупных арсенала, нарушены поставки иностранного вооружения и материально-техническое обеспечение ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ. В ведомстве не стали раскрывать географию ударов, лишь отметив, что объекты были поражены, а цели достигнуты.
ТАСС / Виталий Невар