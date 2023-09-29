ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 12:58
16476

Российские военные разгромили важные объекты ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления Иностранного легиона в зоне СВО

Вооружённые силы России нанесли девять ударов высокоточным оружием по местам подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения военных и наёмников. Уничтожен пункт управления Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В период с 24 по 29 сентября текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами", — сообщили в оборонном ведомстве журналистам.

В Минобороны добавили, что поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также места подготовки диверсионно-разведывательных групп, пункты размещения украинских военных и иностранных наёмников. Также были уничтожены пункт управления Иностранного легиона, два крупных арсенала, нарушены поставки иностранного вооружения и материально-техническое обеспечение ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.

Медведев показал видео с испытаний новой высокоточной ракеты
Медведев показал видео с испытаний новой высокоточной ракеты

Ранее Лайф писал, что ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ. В ведомстве не стали раскрывать географию ударов, лишь отметив, что объекты были поражены, а цели достигнуты.

BannerImage

ТАСС / Виталий Невар

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar