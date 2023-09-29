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29 сентября, 12:58

9 ударов высокоточкой: Российские военные разгромили важные объекты ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли за неделю 9 ударов высокоточкой по объектам ВСУ

Вооружённые силы России нанесли девять ударов высокоточным оружием по местам подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения военных и наёмников. Уничтожен пункт управления Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В период с 24 по 29 сентября текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами", — сообщили в оборонном ведомстве журналистам.

В Минобороны добавили, что поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также места подготовки ДРГ, пункты размещения украинских военных и иностранных наёмников. Также были уничтожены пункт управления Иностранного легиона, два крупных арсенала, нарушены поставки иностранного вооружения и материально-техническое обеспечение ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсантов ВСУ. В ведомстве не стали раскрывать географию ударов, лишь отметив, что объекты были поражены, а цели достигнуты.

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ТАСС / Виталий Невар

Никита Никонов
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