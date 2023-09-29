Вооружённые силы России нанесли девять ударов высокоточным оружием по местам подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения военных и наёмников. Уничтожен пункт управления Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В период с 24 по 29 сентября текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами", — сообщили в оборонном ведомстве журналистам.

В Минобороны добавили, что поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также места подготовки диверсионно-разведывательных групп, пункты размещения украинских военных и иностранных наёмников. Также были уничтожены пункт управления Иностранного легиона, два крупных арсенала, нарушены поставки иностранного вооружения и материально-техническое обеспечение ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.