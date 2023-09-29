Глава СНБО Данилов: У каждого жителя Украины дома должен быть пулемёт для защиты

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у каждого жителя страны в доме должен быть пулемёт для защиты. По его словам, при наличии оружия у человека "совсем другие ощущения".

"Мы Россию никуда не отодвинем от своих границ. Поэтому надо понимать, что мы постоянно должны быть готовы к любым процессам. И каждый должен иметь дома пулемёт, чтобы защищать", — сказал он в беседе с телеканалом "1+1".