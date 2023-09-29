Глава СНБО Данилов: У каждого жителя Украины дома должен быть пулемёт для защиты
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у каждого жителя страны в доме должен быть пулемёт для защиты. По его словам, при наличии оружия у человека "совсем другие ощущения".
"Мы Россию никуда не отодвинем от своих границ. Поэтому надо понимать, что мы постоянно должны быть готовы к любым процессам. И каждый должен иметь дома пулемёт, чтобы защищать", — сказал он в беседе с телеканалом "1+1".
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные нанесли девять ударов высокоточным оружием по местам подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения военных и наёмников. Также ликвидирован пункт управления иностранного легиона ВСУ.
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