Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 13:20

Глава СНБО Данилов: У каждого жителя Украины дома должен быть пулемёт для защиты

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у каждого жителя страны в доме должен быть пулемёт для защиты. По его словам, при наличии оружия у человека "совсем другие ощущения".

"Мы Россию никуда не отодвинем от своих границ. Поэтому надо понимать, что мы постоянно должны быть готовы к любым процессам. И каждый должен иметь дома пулемёт, чтобы защищать", — сказал он в беседе с телеканалом "1+1".

Киев признал, что Россия уничтожила места сборки украинских ракет

Киев признал, что Россия уничтожила места сборки украинских ракет

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные нанесли девять ударов высокоточным оружием по местам подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения военных и наёмников. Также ликвидирован пункт управления иностранного легиона ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Sergei Chuzavkov

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров