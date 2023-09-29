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29 сентября, 14:02

Лену Полено из "Счастливы вместе" до сих пор не могут вернуть в "рабочее состояние"

SHOT: Актрису Захарову вторую неделю пытаются вернуть в "рабочее состояние"

Актрису Юлию Захарову, более известную как Лена Полено из сериала "Счастливы вместе", вторую неделю пытаются вернуть в "рабочее состояние" после её пьяной вакханалии на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. Как сообщает SHOT, в тот день она пила антидепрессанты и смешала их с большой дозой спиртного.

Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина пьяной и не верит в его смерть. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, через неделю у Захаровой назначен спектакль, поэтому она изо всех сил сейчас пытается наконец-то прийти в себя. Правда, пока ей это даётся тяжело. Кстати, некоторые друзья Захаровой утверждают, что подловившие Лену Полено в непристойном виде журналисты якобы специально состарили её на видео с помощью программ монтажа, но редакция SHOT опровергает их домыслы.

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"До 61 не доживёт": Нарколог поставил страшный диагноз резко постаревшей Лене Полено из "Счастливы вместе"

Напомним, Захарова устроила вакханалию на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. На прощание с коллегой актриса пришла пьяной, посылала всех вокруг и, раскачиваясь, просила прикурить. Кстати, в новом сезоне "Счастливы вместе" Лена Полено не появится.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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