Лену Полено из "Счастливы вместе" до сих пор не могут вернуть в "рабочее состояние"
SHOT: Актрису Захарову вторую неделю пытаются вернуть в "рабочее состояние"
Актрису Юлию Захарову, более известную как Лена Полено из сериала "Счастливы вместе", вторую неделю пытаются вернуть в "рабочее состояние" после её пьяной вакханалии на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. Как сообщает SHOT, в тот день она пила антидепрессанты и смешала их с большой дозой спиртного.
Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина пьяной и не верит в его смерть. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, через неделю у Захаровой назначен спектакль, поэтому она изо всех сил сейчас пытается наконец-то прийти в себя. Правда, пока ей это даётся тяжело. Кстати, некоторые друзья Захаровой утверждают, что подловившие Лену Полено в непристойном виде журналисты якобы специально состарили её на видео с помощью программ монтажа, но редакция SHOT опровергает их домыслы.
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Напомним, Захарова устроила вакханалию на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. На прощание с коллегой актриса пришла пьяной, посылала всех вокруг и, раскачиваясь, просила прикурить. Кстати, в новом сезоне "Счастливы вместе" Лена Полено не появится.
Telegram / SHOT