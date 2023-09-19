"До 61 не доживёт": Нарколог поставил страшный диагноз резко постаревшей Лене Полено из "Счастливы вместе"

Внешний вид и поведение актрисы Юлии Захаровой, появившейся на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина нетрезвой, говорят об алкоголизме второй запойной стадии. Об этом Лайфу рассказал врач-нарколог Василий Шуров, изучив кадры со звездой.

Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина пьяной. Видео © SHOT

"Мы видим, что человек на общественное мероприятие пришёл в состоянии выраженной алкогольной интоксикации, матерится. 43 года. Выглядит крайне неухоженной, я бы даже сказал запущенной, старше своего возраста, что совершенно неприемлемо для актрисы", — прокомментировал появление актрисы на похоронах нарколог.

Врач видит в таком поведении Захаровой достаточные основания для того, чтобы можно было констатировать наличие второй запойной стадии с утратой ситуационного и количественного контроля. Как правило, такие пациенты выздоравливают в условиях реабилитации. Кроме того, на состоянии актрисы мог сказаться осложнённый анамнез: как минимум три серьёзные попытки создать семью, отсутствие детей, отсутствие ролей, говорит собеседник Лайфа.