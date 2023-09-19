"До 61 не доживёт": Нарколог поставил страшный диагноз резко постаревшей Лене Полено из "Счастливы вместе"
Нарколог Шуров: Внешность Юлии Захаровой говорит о второй стадии запоя
Актриса Юлия Захарова на похоронах Вячеслава Гришечкина. Обложка © t.me / SHOT
Внешний вид и поведение актрисы Юлии Захаровой, появившейся на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина нетрезвой, говорят об алкоголизме второй запойной стадии. Об этом Лайфу рассказал врач-нарколог Василий Шуров, изучив кадры со звездой.
Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина пьяной. Видео © SHOT
"Мы видим, что человек на общественное мероприятие пришёл в состоянии выраженной алкогольной интоксикации, матерится. 43 года. Выглядит крайне неухоженной, я бы даже сказал запущенной, старше своего возраста, что совершенно неприемлемо для актрисы", — прокомментировал появление актрисы на похоронах нарколог.
Врач видит в таком поведении Захаровой достаточные основания для того, чтобы можно было констатировать наличие второй запойной стадии с утратой ситуационного и количественного контроля. Как правило, такие пациенты выздоравливают в условиях реабилитации. Кроме того, на состоянии актрисы мог сказаться осложнённый анамнез: как минимум три серьёзные попытки создать семью, отсутствие детей, отсутствие ролей, говорит собеседник Лайфа.
"Всё это усугубляет. Поэтому человек нуждается в срочной госпитализации для прохождения курса реабилитации. Мы её возьмём бесплатно, обеспечим лучшими специалистами, условиями. Ну конечно, надо человеку помогать. Больно смотреть. Ей же 43 года", — заявил Шуров и добавил, что такими темпами актриса, как Гришечкин, до 61 года не доживёт.
Напомним, о смерти Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября, ему был 61 год. Он известен по роли в культовом сериале "Солдаты". Пять лет назад у артиста умерла супруга, после чего у него ухудшилось здоровье. По предварительным данным, причиной смерти актёра стал сердечный приступ, но его директор обвиняет в трагедии врачей. Церемония прощания с актёром прошла сегодня, 19 сентября. Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", пришла проститься с коллегой сильно пьяной и расплакалась.