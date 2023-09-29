Врач раскрыла, о недугах какого органа говорят боль в пояснице, отёки и слабость

О проблемах с почками могут сигнализировать слабость, отёки, боль в пояснице и несколько других симптомов. О них в беседе с Лайфом рассказала врач-нефролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина. По её словам, основная роль почек — выведение токсинов, шлаков и излишков воды с мочой. Почки играют важную роль в иммунной системе, участвуя в процессах воспаления и защиты от инфекций.

"При любых симптомах, указывающих на проблемы с почками, необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения. Существуют некоторые общие признаки, которые могут указывать на то, что пора обратиться к врачу", — отметила медик.

По её словам, о проблемах с почками могут говорить усталость и слабость, связанные с потерей с мочой белка, а также с накоплением токсинов в организме. Также признаком недуга являются отёки. Это результат задержки соли (натрия) и жидкости в организме. Боль в пояснице может быть проявлением воспаления, инфекции, образования камней или опухоли в почках. Плохим знаком являются повышение артериального давления, нарушение мочеиспускания, изменение цвета и запаха мочи, а также примесь крови.

"Нарушение аппетита, тошнота и рвота, снижение веса, обезвоживание — результат накопления токсинов и жидкости в организме из-за нарушения их выделения. Зуд и повышенная сухость, воспаление кожи из-за накопления шлаков и токсинов в крови. Головная боль, сонливость и судороги вследствие нарушения кислотно-щелочного баланса, электролитного состава крови", — добавила специалист.