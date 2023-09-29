Учёные подтвердили "теорию бабушек" о мытье ушей и между пальцами ног

Американские учёные из Университета Джорджа Вашингтона решили проверить, действительно ли так важно уделять внимание зонам за ушами и между пальцами ног, о которых во время мытья многие забывают. Исследователи в шутку прозвали данное предположение "теорией бабушек", так как именно они часто дают такие наставления внукам, сообщает журнал Frontiers in Microbiology.

В эксперименте специалистов, который проводился с 2019 по 2023 год, принимали участие 129 аспирантов и студентов Университета Джорджа Вашингтона. Добровольцев научили самостоятельно брать мазки с определённых точек за ушами и между пальцами ног. Известно, что именно эти участки кожи отличаются повышенной сальностью. Добровольцы также собрали образцы с контрольных сухих участков кожи, таких как икры и предплечья. В итоге учёные подтвердили, что патогенность скапливаемых за ушами и между пальцами ног микроорганизмов действительно крайне небезопасна для здоровья. В частности, распространение вредных бактерий может спровоцировать акне или даже экзему. Таким образом, была доказана справедливость "теории бабушек".

По мнению исследователей, их работа может послужить отправной точкой для новых испытаний, посвящённых роли бактерий на коже человека. Ведь то, каким образом микробы помогают поддерживать здоровое состояние кожи или приводят к заболеваниям, по сей день остаётся не до конца раскрытой темой.