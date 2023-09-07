Британские учёные развеяли миф о "смертоносной" кишечной палочке

Британские микробиологи развеяли самые популярные мифы о работе кишечника и населяющих его микробах в своей статье для Nature Microbiology. Одно из главных и распространённых заблуждений заключалось в том, в кишечнике живут полезные и вредные микробы, но на самом деле такого разделения нет: роль каждого из нескольких сотен видов микроорганизмов зависит от множества факторов.

Другой популярный миф, который развеяли современные учёные, связан с кишечной палочкой и окружающим её ореолом смертельной опасности для человека. Выяснилось, что на самом деле палочка Escherichia coli борется с болезнетворными бактериями и необходима для нормального функционирования кишечника.

Ещё одно из самых распространённых заблуждений было связано с тем, что клеток микробиоты в десять раз больше, чем у самого организма, но это неправда. Учёные доказали, что бактериальных и собственных клеток в организме человека примерно одинаково. Кстати, называть населяющие органы человека, в частности кишечник, бактерии лучше именно микробиотой, а не микрофлорой. Последний термин связан скорее с миром растений (от латинского flora — "растительный мир"), тогда как внутри человека живут и бактерии, и археи, и вирусы, и даже грибы, утверждают учёные.