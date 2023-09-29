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Опубликовано 29 сентября 2023, 14:34
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В России ввели новую меру поддержки участников СВО

Участникам СВО и их семьям вернут деньги за несостоявшиеся турпоездки за рубеж

Участникам специальной военной операции и их родственникам вернут деньги за несостоявшиеся поездки за рубеж. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Решение затронет контрактников, мобилизованных и добровольцев, вступивших в ряды ВС РФ с 24 февраля 2022 года, а также членов их семей. Деньги будут возвращены из средств фонда персональной ответственности туроператора. Данная мера касается зарубежных туров, а также ситуаций, когда у туроператора не хватает собственных средств для возврата.

Постановление подготовлено в рамках реализации новых норм закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 13 июня 2023 года.

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Ранее Лайф писал, что в России может появиться новая льгота для добровольцев СВО. Госдума может принять соответствующий законопроект уже в октябре.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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