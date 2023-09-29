В России ввели новую меру поддержки участников СВО

Участникам специальной военной операции и их родственникам вернут деньги за несостоявшиеся поездки за рубеж. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Решение затронет контрактников, мобилизованных и добровольцев, вступивших в ряды ВС РФ с 24 февраля 2022 года, а также членов их семей. Деньги будут возвращены из средств фонда персональной ответственности туроператора. Данная мера касается зарубежных туров, а также ситуаций, когда у туроператора не хватает собственных средств для возврата.

Постановление подготовлено в рамках реализации новых норм закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 13 июня 2023 года.