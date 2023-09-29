Путин: Россия выступает за самостоятельную и сильную Латинскую Америку

Россия выступает за то, чтобы Латинская Америка была сильной, успешной и самостоятельной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы выступаем, чтобы Латинская Америка в своём единстве и многообразии была сильной, самостоятельной и успешной, и в этой сфере готовы выстраивать взаимодействие", — подчеркнул российский лидер, обращаясь к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка.

Путин добавил, что Москва приветствует намерение целого ряда государств этого региона присоединиться к БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнёров. По словам президента, БРИКС — это не военный союз, а площадка для согласования позиций, выработки приемлемых решений, основанных на суверенитете.

Глава государства отметил, что отношения со странами Латинской Америки носят дружеский, конструктивный и взаимовыгодный характер. Они развиваются на основе равноправия и учёта взаимных интересов.