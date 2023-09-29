Путин поблагодарил государства Латинской Америки за хорошее отношение к русским
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил государства Латинской Америки за внимание к интересам выходцев из РФ и СССР и доброе отношение к ним. По словам Путина, сейчас в регионе проживает около 300 тысяч уроженцев России и Советского Союза и многие из них полностью интегрировались в жизнь новых стран. При этом есть и такие, кто сохраняет национальную духовную культуру и идентичность, отметил глава государства.
"Мы благодарны латиноамериканским партнёрам, гражданам этих стран за память о том, какую роль русские люди сыграли в становлении некоторых государств и институтов стран континента, в развитии их экономики, культуры и искусства", — отметил президент в ходе открытия парламентской конференции Россия – Латинская Америка.
Путин также направил слова благодарности латиноамериканским парламентариям, представляющим интересы избирателей.
Обращаясь к участникам конференции, Путин подчеркнул, что Россия выступает за самостоятельную и сильную Латинскую Америку. Президент также указал, что отношения с этими государствами носят дружеский и взаимовыгодный характер.