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29 сентября, 15:09

Путин поблагодарил государства Латинской Америки за хорошее отношение к русским

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил государства Латинской Америки за внимание к интересам выходцев из РФ и СССР и доброе отношение к ним. По словам Путина, сейчас в регионе проживает около 300 тысяч уроженцев России и Советского Союза и многие из них полностью интегрировались в жизнь новых стран. При этом есть и такие, кто сохраняет национальную духовную культуру и идентичность, отметил глава государства.

"Мы благодарны латиноамериканским партнёрам, гражданам этих стран за память о том, какую роль русские люди сыграли в становлении некоторых государств и институтов стран континента, в развитии их экономики, культуры и искусства", — отметил президент в ходе открытия парламентской конференции Россия – Латинская Америка.

Путин также направил слова благодарности латиноамериканским парламентариям, представляющим интересы избирателей.

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Обращаясь к участникам конференции, Путин подчеркнул, что Россия выступает за самостоятельную и сильную Латинскую Америку. Президент также указал, что отношения с этими государствами носят дружеский и взаимовыгодный характер.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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