Путин поблагодарил государства Латинской Америки за хорошее отношение к русским

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил государства Латинской Америки за внимание к интересам выходцев из РФ и СССР и доброе отношение к ним. По словам Путина, сейчас в регионе проживает около 300 тысяч уроженцев России и Советского Союза и многие из них полностью интегрировались в жизнь новых стран. При этом есть и такие, кто сохраняет национальную духовную культуру и идентичность, отметил глава государства.