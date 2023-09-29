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29 сентября, 15:59

НАТО опубликовало статью о возможном применении Россией ядерного оружия

НАТО выпустило статью с призывом усилить ядерное сдерживание на Востоке

НАТО необходимо усилить ядерное сдерживание на Востоке, чтобы успешно противостоять России. Об этом говорится в статье одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона, Грегори Уивера, которую опубликовал сайт альянса. По его мнению, в случае конфликта с НАТО Москва якобы решит применять ядерное оружие на раннем этапе противостояния.

"В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта", — пишет Уивер.

По мнению экс-сотрудника Пентагона, российскую угрозу нельзя сдержать за счёт превосходства в обычном вооружении, поэтому те, кто не считает усиление ядерного сдерживания Москвы приоритетом для НАТО, глубоко заблуждаются.

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Ранее стало известно, что США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под ДСНВ. В Госдепе уточнили, что Вашингтон также отзывает выданные российским специалистам визы для проведения соответствующих инспекций.

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Наталья Исакова
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