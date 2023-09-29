НАТО опубликовало статью о возможном применении Россией ядерного оружия

НАТО необходимо усилить ядерное сдерживание на Востоке, чтобы успешно противостоять России. Об этом говорится в статье одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона, Грегори Уивера, которую опубликовал сайт альянса. По его мнению, в случае конфликта с НАТО Москва якобы решит применять ядерное оружие на раннем этапе противостояния.

"В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта", — пишет Уивер.

По мнению экс-сотрудника Пентагона, российскую угрозу нельзя сдержать за счёт превосходства в обычном вооружении, поэтому те, кто не считает усиление ядерного сдерживания Москвы приоритетом для НАТО, глубоко заблуждаются.