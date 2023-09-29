Любовницей, к которой сбежал нижегородский школьник, оказалась его троюродная сестра

Взрослой любовницей, к которой сбежал 16-летний нижегородский школьник, оказалась его троюродная сестра. По данным SHOT, женщина по имени Валерия купила одежду парню на 70 тысяч рублей. Она уверяет, что лишь спасает родственника от безответственных приёмных родителей, которые за ним не следят.

Нижегородский школьник и его троюродная сестра, к которой он сбежал. Фото © SHOT

Телеграм-канал уточняет, что Валерия, с которой сейчас живёт парень, — племянница его отчима. Женщина утверждает, что приёмные родители годами не покупали школьнику новую одежду и выдавали ему в месяц только четыре тысячи рублей на еду. Валерия всё это время помогала парню: в частности, покупала ему одежду. После развода с супругом она перевезла троюродного брата к себе. Теперь они живут втроём — вместе с девятилетним сыном женщины.

Валерия отмечает, что приёмная мать парня ещё до переезда каждый раз писала на неё заявления в полицию, когда тот оставался ночевать или принимал от неё подарки. Сейчас школьник чувствует себя счастливым и возвращаться не планирует. В соцсетях он публикует фото с прогулок с Валерией и их поездками на её автомобиле BMW Х6. Тем временем ситуацией заинтересовались правоохранители.