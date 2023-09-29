"Спасло ОБЖ": Темнокожий воронежец чуть не сгорел в день рождения из-за шутки друзей

17-летний парень по имени Тэмик Тэмуани из села Устье Воронежской области чуть не сгорел в день рождения из-за шутки друзей. Причём сам именинник в беседе с SHOT отметил, что не держит на них зла, и признался, что выжить ему удалось благодаря урокам ОБЖ.

Под Воронежем 17-летний парень чуть не сгорел в день рождения от шутки друзей. Видео © Telegram / SHOT

Ночная "церемония" поздравления была насыщенной: сначала школьника облили шампанским и обсыпали мукой, а затем он должен был получить тортом в лицо. Однако мучная пыль в секунду загорелась от свечки и парень оказался объят пламенем.

Тэмик Тэмуани из села Устье Воронежской области, чуть не сгоревший в собственный день рождения, и его друзья рассказали об инциденте. Видео © Telegram / SHOT

"У меня одна девочка сняла с [телефона] чехол и спрятала. И меня повели искать чехол. Я подозревал, что меня ночью начнут поздравлять. Когда я хотел задуть свечи, меня начали обсыпать мукой. В этот момент мука попала на огонь и я воспламенился. В эти моменты мне сразу вспомнились уроки ОБЖ. Мучная пыль быстро прогорела, и я быстро снял верхнюю одежду, всё потухло", — рассказал Тэмик Тэмуани.

Он добавил, что даже ресницы не пострадали. Причём друзья знали, что мука горит, но не думали, что всё так закончится. В этот раз всё обошлось, но уже в следующий день рождения компания пообещала снова всех удивить, чтобы опять попасть в новости.