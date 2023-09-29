ВСУ выпустили по Белгородской области больше 40 мин за три часа

Так, в период с 9 утра до 12 часов дня шесть мин калибра 120 мм прилетело по Новой Таволжанке Шебекинского района (1,4 км от границы), аналогичная ситуация произошла в сёлах Долгое Валуйского района (1,6 км от границы) и Дорогощь Грайворонского района (9,5 км от границы). В последнем снаряды попали в здание местной школы. К счастью, занятия в том корпусе не проводились. По Наумовке Белгородского района (600 м от границы) прилетело 12 мин: четыре — калибра 60 мм и восемь — калибра 82 мм. Больше всего досталось селу Тишанка Волоконовского района (1,8 км от границы) — 13 мин калибра 120 мм.