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29 сентября, 16:12

ВСУ выпустили по Белгородской области больше 40 мин за три часа

43 мины за три часа выпустили ВСУ по Белгородской области. По данным SHOT, несколько снарядов попало в здание школы.

Так, в период с 9 утра до 12 часов дня шесть мин калибра 120 мм прилетело по Новой Таволжанке Шебекинского района (1,4 км от границы), аналогичная ситуация произошла в сёлах Долгое Валуйского района (1,6 км от границы) и Дорогощь Грайворонского района (9,5 км от границы). В последнем снаряды попали в здание местной школы. К счастью, занятия в том корпусе не проводились. По Наумовке Белгородского района (600 м от границы) прилетело 12 мин: четыре — калибра 60 мм и восемь — калибра 82 мм. Больше всего досталось селу Тишанка Волоконовского района (1,8 км от границы) — 13 мин калибра 120 мм.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Власти Белгородской области подтвердили бой с противником на границе

Власти Белгородской области подтвердили бой с противником на границе

А ранее Лайф писал, что украинские силы попытались атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Объект был сбит в 21:00 мск над территорией Белгородской области.

Обложка ©

Getty Images / Ercin Erturk

Алексей Берковиц
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