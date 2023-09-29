Шойгу провёл встречу с главой Минобороны Южного Судана Чол Тон Балоком
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с главой военного ведомства Южного Судана генералом Чол Тон Балоком. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, стороны обсудили перспективные проекты сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.
Шойгу провёл встречу с главой Минобороны Южного Судана. Видео © Telegram / Минобороны России
"29 сентября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком", — говорится в сообщении.
Вместе с тем министры условились о дальнейших шагах по развитию двусторонних отношений в военной сфере, так как партнёрство между двумя странами важно для обеспечения безопасной обстановки в Центральной Африке, добавили в ведомстве.
А накануне, как рассказывал Лайф, в Москву с официальным визитом прилетел президент Южного Судана Сальваторе Киир. Он встретился с российским лидером Владимиром Путиным и заявил о намерении развивать сотрудничество с нашей страной.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России