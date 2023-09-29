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29 сентября, 16:31

Шойгу провёл встречу с главой Минобороны Южного Судана Чол Тон Балоком

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с главой военного ведомства Южного Судана генералом Чол Тон Балоком. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, стороны обсудили перспективные проекты сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.

Шойгу провёл встречу с главой Минобороны Южного Судана. Видео © Telegram / Минобороны России

"29 сентября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком", — говорится в сообщении.

Вместе с тем министры условились о дальнейших шагах по развитию двусторонних отношений в военной сфере, так как партнёрство между двумя странами важно для обеспечения безопасной обстановки в Центральной Африке, добавили в ведомстве.

А накануне, как рассказывал Лайф, в Москву с официальным визитом прилетел президент Южного Судана Сальваторе Киир. Он встретился с российским лидером Владимиром Путиным и заявил о намерении развивать сотрудничество с нашей страной.

Путин встретился в Москве с командующим Ливийской национальной армией

Путин встретился в Москве с командующим Ливийской национальной армией

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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