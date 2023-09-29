Украинские войска потратили изначальный запас ракет для "Градов"

У украинской армии закончился изначальный запас ракет для РСЗО "Град". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

"И это проблема для Украины, поскольку аналитики считают, что изначальные запасы страны уже иссякли", — говорится в сообщении.

Как утверждают собеседники американского издания, у "Градов", которые используют ВСУ, низкая точность попадания, из-за чего украинской стороне приходится расходовать много боеприпасов. Уже в августе некоторые подразделения были замечены с пустыми установками. Также, по словам аналитиков, некоторые бойцы ВСУ стали более избирательно выбирать цели поражения, чтобы сэкономить ракеты.