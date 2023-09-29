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Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 17:51
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Украинские войска потратили изначальный запас ракет для "Градов"

WSJ: ВСУ исчерпали изначальный запас ракет для РСЗО "Град" из-за плохой точности

У украинской армии закончился изначальный запас ракет для РСЗО "Град". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

"И это проблема для Украины, поскольку аналитики считают, что изначальные запасы страны уже иссякли", — говорится в сообщении.

Как утверждают собеседники американского издания, у "Градов", которые используют ВСУ, низкая точность попадания, из-за чего украинской стороне приходится расходовать много боеприпасов. Уже в августе некоторые подразделения были замечены с пустыми установками. Также, по словам аналитиков, некоторые бойцы ВСУ стали более избирательно выбирать цели поражения, чтобы сэкономить ракеты.

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Ранее Лайф сообщал, что российские войска нанесли высокоточный удар крылатой ракетой по объединённому складу ВСУ в Херсонской области. В результате противник лишился 12 ангаров, в которых хранилось более трёх тысяч тонн боеприпасов различного калибра.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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