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29 сентября, 18:09

Украинская ракета попала в гостиницу со строителями в ДНР

Глава Ленобласти Дрозденко: Ракета ВСУ попала в гостиницу в Енакиеве ДНР

<p>Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/drozdenko_au_lo/3443?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр ДроZденко</a></p>

Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Обложка © Telegram / Александр ДроZденко

Сегодня в Енакиеве Донецкой Народной Республики (ДНР) украинская ракета попала в гостиницу, где проживают строители из Ленобласти, которые занимаются восстановлением города. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, погибших в результате случившегося нет.

  • Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Фото © Telegram / Александр ДроZденко
    Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Фото © Telegram / Александр ДроZденко
  • Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Фото © Telegram / Александр ДроZденко
    Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Фото © Telegram / Александр ДроZденко
  • Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Фото © Telegram / Александр ДроZденко
    Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Фото © Telegram / Александр ДроZденко

Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Фото © Telegram / Александр ДроZденко

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"Если думали так испортить День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии, знайте, что строить и ремонтировать города будем ещё старательнее и быстрее", — отметил он в телеграм-канале, обращаясь к ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что в Донецке крыша дома рухнула на жильцов после попадания снаряда ВСУ. Противник открыл огонь по жилому кварталу рано утром.

Никита Осипов
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