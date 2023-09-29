Украинская ракета попала в гостиницу со строителями в ДНР
Глава Ленобласти Дрозденко: Ракета ВСУ попала в гостиницу в Енакиеве ДНР
Последствия попадания ракеты ВСУ в гостиницу в Енакиеве ДНР. Обложка © Telegram / Александр ДроZденко
Сегодня в Енакиеве Донецкой Народной Республики (ДНР) украинская ракета попала в гостиницу, где проживают строители из Ленобласти, которые занимаются восстановлением города. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, погибших в результате случившегося нет.
"Если думали так испортить День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии, знайте, что строить и ремонтировать города будем ещё старательнее и быстрее", — отметил он в телеграм-канале, обращаясь к ВСУ.
Ранее Лайф писал, что в Донецке крыша дома рухнула на жильцов после попадания снаряда ВСУ. Противник открыл огонь по жилому кварталу рано утром.