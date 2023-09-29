Замглавы Минцифры освободили от должности
Мишустин освободил Кима от должности замглавы Минцифры по собственному желанию
Дмитрий Ким. Обложка © digital.gov.ru
Замглавы Минцифры России Дмитрия Кима освободили от должности по его собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе", — говорится в постановлении правительства.
С 2012 по 2019 год Дмитрий Ким занимал различные должности — от главы департамента до директора по работе с корпоративными и государственными сегментами в "Ростелекоме". Затем его повысили до вице-президента – директора макрорегионального филиала "Центр" от "Ростелекома". Должность замглавы Минцифры Ким занимал с мая 2021 года.
Ранее Лайф сообщал, что Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым главой Росавиации. До этого с 2009 года ведомство возглавлял Александр Нерадько.