Замглавы Минцифры освободили от должности

"Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе", — говорится в постановлении правительства.

С 2012 по 2019 год Дмитрий Ким занимал различные должности — от главы департамента до директора по работе с корпоративными и государственными сегментами в "Ростелекоме". Затем его повысили до вице-президента – директора макрорегионального филиала "Центр" от "Ростелекома". Должность замглавы Минцифры Ким занимал с мая 2021 года.